Personalengpass: VBZ dünnen Fahrplan aus – Reisende müssen sich gedulden

Wer abends in Zürich mit dem Tram und Bus unterwegs ist, braucht ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember mehr Geduld: Wie die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) am Donnerstag mitteilen, wird der Abendfahrplan ausgedünnt. Grund sei die noch immer angespannte Personalsituation im öffentlichen Verkehr. «Sie ist unter anderem einem anhaltenden Mangel an Fachkräften sowie erhöhten Krankheitsabsenzen zuzuschreiben und der Grund, dass es bereits 2023 zu einzelnen Einschränkungen gekommen ist», schreiben die VBZ in einer Mitteilung.