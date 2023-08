Wenn du ins Ausland reist, kennt die Bahn deinen Namen

Name und Vorname, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse: Wer diese Daten für zu persönlich hält, um sie mit der Bahn zu teilen, dürfte grösste Schwierigkeiten haben, überhaupt noch ins Ausland zu fahren. Wie die Zeitungen der Tamedia berichten, will die SBB seit einiger Zeit genau wissen, wer mit ihr nach Paris oder Florenz fährt, und verkauft nur noch personalisierte Tickets für Auslandsfahrten. «Ich kann kein Ticket mehr ausdrucken, ohne vorher diese Angaben einzugeben», sagte ein Angestellter gegenüber den Tamedia-Zeitungen.

Auf Anfrage teilte der Kundendienst der SBB mit, die Einhaltung der Datenschutz-Auflagen sei stets gewährleistet. Schon zuvor hatte das Bahnunternehmen die erwähnten Daten via Swiss Pass oder beim Ticketkauf übers Internet erhoben – da ist die Abschaffung des anonymen Kaufs am Schalter nur eine logische Konsequenz. Zudem sind Billette für die Deutsche Bahn, die französische SNCF und Trenitalia wegen eines neuen Vertriebssystems nun personalisiert.

Personalien wegen neuen Papiers erfasst

Datenschützer haben Bedenken

Doch Datenschützer haben noch andere Bedenken. So etwa die Dauer, für welche die Daten abgespeichert bleiben. Denn jeder, der in einem Zug etwa seinen Swiss Pass vorzeigt, wird in einer Kontroll-Datenbank erfasst – je nachdem, ob ein Verdachtsfall vorliegt, bis zu 90 Tagen. Des Weiteren unterhalten die Swiss-Pass-Betreiber eine Datenbank für alle Kundinnen und Kunden, in der alle Reisen sowie Infos über Mietwagen oder Skipässe verzeichnet sind. Und der von der Alliance Swiss Pass editierte Pass erlaubt es auch, damit die Türen von Mietautos oder Hotels zu öffnen.