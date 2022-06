Caliente: Personalmangel bei Mega-Events – jetzt helfen Ukrainerinnen und Ukrainer aus

Sommer ist Festival-Zeit: An den Openairs und Stadtfesten brauchts jeweils zahlreiche Helferinnen und Helfer, die im Service arbeiten oder Müll wegräumen. Doch wie in der Gastronomie und anderen Branchen, etwa der Flugbranche, spüren nun auch diese Events den Personal- und Fachkräftemangel. Auch beim Zürcher Caliente ist die Personalnot gross, wie Festival-Organisator Roger Furrer sagt. «Es fehlt uns an allen Ecken und Enden an Personal.»