Basel: Erstes Schweizer Polizeikorps will Deutsche rekrutieren

Bereits jetzt lässt Basel-Stadt Ausländer mit Niederlassungsbewilligung C in der Polizei zu.

Die Basler Polizei ist zur Zeit massiv gefordert. Es ist die Stadt mit der höchsten Kriminalitätsrate in der Schweiz. Gleichzeitig fehlt dem Kanton Personal bei der Polizei. 92 der 700 Stellen sind unbesetzt. Die Basler Justiz- und Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann will dem entgegenwirken und plant, deutsche Polizistinnen und Polizisten zu rekrutieren, wie sie gegenüber der «Basler Zeitung» sagt.

Bereits jetzt ist es in Basel-Stadt möglich, als Ausländer für die Basler Kantonspolizei zu arbeiten – mit einer Aufenthaltsbewilligung C. Nun soll nicht mal dies notwendig sein.

Die oberste Chefin der Basler Polizei liebäugelt mit den im grenznahen Deutschland lebenden Polizisten. Aufgrund der aktuellen Berichterstattung über den Personalnotstand würden laut der Sicherheitsdirektorin die Polizisten in Deutschland darauf aufmerksam und reichen ihre Bewerbungen in Basel ein. Zur Zeit würden recht viele Bewerbungen aus Deutschland eingehen, wie sie gegenüber der BaZ berichtet. Das sei ein Hoffnungsschimmer.

Polizeibeamten-Verband ist zuversichtlich

Kriterien sollen neu festgemacht werden

Einen Basler Wohnsitz bräuchten die in Basel arbeitenden Polizistinnen und Polizisten in Zukunft nicht mehr. Toprak Yerguz, Leiter der Kommunikation des Justiz- und Sicherheitsdepartements, verweist der BaZ gegenüber darauf, dass in der Polizeiverordnung des Kantons Basel-Stadt von Basler Polizistinnen und Polizisten lediglich eine sogenannte «Beziehungsnähe» gefordert wird. Bisher sei dieses Kriterium mit der Niederlassungsbewilligung C festgemacht worden. Diese Kriterien könne man aber auch anders auslegen. Grenzgänger, die in der Nähe der Stadt wohnen, würden ebenfalls die Basler Sitten und Gebräuche kennen und eine Beziehungsnähe zur Stadt pflegen.