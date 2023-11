Personalmangel im öffentlichen Verkehr: Das sagt die Community

1 / 4 In einigen Städten herrscht im öffentlichen Verkehr Personalmangel. 20min/Marco Zangger Zum Beispiel in Zürich. VBZ In anderen Städten, wie Bern, besteht das Problem nicht. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts In mehreren Schweizer Städten kämpft der ÖV mit einem Personalmangel.

In Zürich, Luzern und Basel kommt es teilweise zu Anpassungen.

Die Ankündigung führt zu Diskussionen in der Kommentarspalte.



Ob Zürich, Luzern oder Basel: In gewissen Städten herrscht eine angespannte Personalsituation im öffentlichen Verkehr. In Zürich wird ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember der Abendfahrplan ausgedünnt. In Basel konnten in den vergangenen Wochen einige Basler Kurse nicht bedient werden und auch in Luzern wird derzeit eine Linie ausgesetzt. Anders sieht es in Bern und Zug aus. Dort herrschen derzeit keine Personalengpässe.

«Ich erhielt immer eine Absage»

Zahlreiche User und Userinnen beschäftigt der Personalmangel im öffentlichen Verkehr. User WerWeissWasRichtigOderFalschIst schreibt: «Wenn ein Tramführer oder eine Tramführerin das Fenster offen hat, bedanke ich mich immer beim Aussteigen. Ich finde, sie machen einen super Job, Tag und Nacht. Ich verstehe den Stress, den sie haben. Danke an alle, die diesen Job machen!»

Gleich zwei User erzählen, dass sie gern im ÖV arbeiten würden: «Ich habe mich mehrfach beworben bei den VBZ in ZH. Und bekomme Absagen trotz zehn Jahren Erfahrung im ÖV als Busfahrer», schreibt 9qimi. Und auch Alfmann hat seine Unterlagen eingereicht: «Ich würde diesen Job gern machen. Leider wurde ich nicht mal zum Gespräch eingeladen, sondern bekam nur eine elektronische Absage.»

«Lieber günstige Wohnungen bauen»

Mehrere User und Userinnen haben Lösungsvorschläge, zum Beispiel Alfmann: «Es gibt nur eine Lösung: Das Pendeln reduzieren und die vielen Millionen, die für die Infrastrukturausbauten vergeudet werden, in den Wohnungsbau investieren und so günstige Wohnungen in der Nähe der Arbeitsorte schaffen.» Und glaubenmachtselig schlägt vor: «Reduziert das ÖV-Angebot ab 20 Uhr und beendet alles um 24 Uhr, siehe da: Der Personalmangel ist beinahe behoben.»

Fährst du ÖV? Ja, jeden Tag. Ja, ab und zu. Nein, nie.

Zahlreiche User und Userinnen verstehen das mangelnde Interesse und plädieren für bessere Arbeitsbedingungen. «Wenn man nach 33 Jahren als Busfahrer 6880 Franken ausbezahlt bekommt, muss man sich über den Personalmangel nicht wundern. Bei diesen Arbeitszeiten mit Präsenzzeiten von bis zu 14 Stunden ist ein Familienleben kaum möglich. Zudem die Verantwortung für so viele Menschenleben und die Leute, die nur auf ihr Handy schauen, als mal auf den Verkehr zu achten. Das will fast niemand machen», schreibt zum Beispiel User srkiii.



User soprano21 sieht die Herausforderung woanders: «Das Problem ist, dass man in der Schweiz für alles eine abgeschlossene Ausbildung braucht! Obwohl ich nicht weiss, was zum Beispiel eine KV-Lehre mit Tramfahren gemeinsam hat. Also nehmt doch auch Leute, die keine Berufslehre gemacht haben. Die werden ja bei euch sowieso fürs Tramfahren ausgebildet.»