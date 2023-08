Personalmangel: Kapo Zürich streicht Bewachung in Spitälern 

Schweizer Kantonspolizeien fehlt das Personal – so auch jener in Zürich. Dies führt laut einem Medienbericht zu Anpassungen im Aufgabenkatalog.

Darum gehts Die Kantonspolizei Zürich bewacht keine Gefangenen mehr in Spitälern.

Auch werden Gefangene nicht mehr von der Polizei bis zur Zelle begleitet.

Der Justizvollzug muss dies nun selbst übernehmen.

Doch auch diesem fehlt es an Personal.

Externe Sicherheitsfirmen sind nun engagiert worden.

Bislang wurden Gefangene in Spitälern von der Kantonspolizei Zürich bewacht. Dies ist nun nicht mehr der Fall, denn es fehle an Personal, schreibt der «SonntagsBlick» und stützt sich dabei auf ein Schreiben des höchsten Polizisten Marius Weyermann an die Leiterin des Justizvollzugs. Darin sei von einer «Straffung der Dienstleistungen im Gefangenen-Handling» die Rede.

Das bedeutet: Gefangene würden «künftig nur noch bis zur Schleuse» von Polizisten begleitet und nicht mehr bis zur Zelle. Komplett gestrichen wurde besagte Bewachung von Gefangenen in Spitälern. 30’000 Bewachungsstunden seien dies jeweils in der Vergangenheit gewesen.

Weil die gesetzliche Grundlage dafür fehle, müsse diese Aufgabe das Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung selbst übernehmen. Das Problem: Auch dort fehlt es gemäss dem Bericht an Personal, was dazu führt, dass die Bewachung von Gefangenen in Spitälern ausgelagert wurde. In einem Schnellverfahren seien dafür nun zwei Sicherheitsfirmen engagiert worden.

Verschiedene Gründe für Personalmangel

Der Personalmangel betrifft nicht nur die Kantonspolizei Zürich. Insbesondere die Kantonspolizei Basel-Stadt sucht dringend nach Personal – Mitte Juli waren 92 Stellen unbesetzt, wie 20 Minuten berichtete.

Die Gründe für den Mangel sieht Alexia Hungerbühler, Sprecherin des Verbands Schweizerischer Polizei-Beamter VSPB, in den Arbeitsbedingungen: «Die Polizeikorps erhalten immer mehr Aufgaben. Das Personal wurde jedoch nicht aufgestockt.» Als Beispiele nennt sie Einsätze bei Demonstrationen, die Durchsetzung von Corona-Massnahmen oder weitere politische Funktionen am Wochenende oder in der Nacht. Im Vergleich sei der Lohn aber oftmals zu tief. «Viele wechseln in die Privatwirtschaft, weil dort die Arbeitsbedingungen attraktiver sind.» Als weiteren Grund nennt Hungerbühler die zunehmende Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten. «Wir werden beschimpft, bedroht und sogar verletzt. Dass dies kein einfacher Job ist, liegt auf der Hand.