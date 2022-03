«Internationale Legion» – Personen aus der Schweiz wollen für die Ukraine in den Krieg ziehen

«Jeder, der sich der Verteidigung der Ukraine, Europas und der Welt anschliessen will, kann kommen und Seite an Seite mit den Ukrainern gegen die russischen Kriegsverbrecher kämpfen», sagte Selenski.

Der Zustrom ausländischer Kämpfer in der Ukraine vergrössere das Risiko für eine weitere Eskalationsspirale mit Russland, warnt Tobias Vestner, Programmleiter «Sicherheit und Recht» am Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik.

Wer bei der internationalen Legion kämpfen will, soll sich bei der jeweiligen ukrainischen Botschaft im Land melden, so der Aufruf.

«Die Ukraine ruft! Schliesse dich heute noch an»: Mit Aufrufen auf Twitter, Instagram und Facebook werden derzeit Freiwillige dazu aufgefordert, sich am Kampf gegen die russischen Streitkräfte zu beteiligen. Anlass dazu gab der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski, der am Sonntag die Gründung einer internationalen Legion mit 16’000 Kämpfern ankündigte.

Ausländische Staatsbürger, die in der Ukraine kämpfen wollten, sollten sich bei der ukrainischen Botschaft in ihrem Land melden. «Jeder, der sich der Verteidigung der Ukraine, Europas und der Welt anschliessen will, kann kommen und Seite an Seite mit den Ukrainern gegen die russischen Kriegsverbrecher kämpfen», sagte Selenski. Damit sind sie nicht allein: Hunderte Personen aus Grossbritannien, Kanada, den USA und sogar Japan sind auf dem Weg in die Ukraine oder bereits vor Ort. Die britische Aussenministerin Liz Truss sprach in einer BBC-Sendung kampfwilligen Briten gar offenherzig ihre Unterstützung aus.