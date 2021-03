An der Rudolf-Steiner-Schule Birseck in Duggingen BL kam es zu einem Corona-Ausbruch.

Am Dienstag informierte die Rudolf-Steiner-Schule Birseck in Duggingen BL über einen Corona-Ausbruch. Von insgesamt 21 Klassen mussten acht in Quarantäne, nachdem vier Mitarbeitende und 16 Schulkinder positiv getestet wurden. Bereits am Montag wurde Fernunterricht verfügt. Laut dem Nachrichtenportal Bajour hatten sich Eltern gegen die Maskenpflicht an der Schule gewehrt.