Rate steigend: Laut der Studie sind acht Prozent aller Personen in Quarantäne Corona-positiv.

Laut einer Studie von «Avenir Suisse» waren in der Schweiz seit Juni 200’000 Menschen von Quarantänemassnahmen betroffen.

Schickt Menschen in die Quarantäne: Ein Zürcher Contact-Tracing-Team.

Die liberale Denkfabrik Avenir Suisse fordert eine Anpassung der Schweizer Quarantäne-Massnahmen: Das bisherige Gebot, die eigenen vier Wände bis zu zehn Tage nicht zu verlassen, sei «weder angemessen noch erforderlich». Die Ausgestaltung des Quarantäne-Regimes sollte überdacht werden, sagt Jürg Müller, Co-Autor des Berichts: «Etwa Spaziergänge an der frischen Luft oder Joggen im Wald – eventuell mit Auflagen wie dem Tragen einer Maske – sollen erlaubt sein.»

10 Tage unter scharfen Hausarrest gestellt zu werden, sei «ein massiver Eingriff in die persönliche Freiheit», sagt Müller. Um eine solche Massnahme zu legitimieren, brauche es fundierte Zahlen der Kantone. Diese fehlten jedoch. «Unsere Sorge ist daher, dass darum das Verständnis für die Quarantänemassnahmen in der Bevölkerung sinkt.»

Über 200’000 Personen in Quarantäne gestellt

Zwar publiziere der Bund wöchentlich, wie viele Menschen in der Schweiz wegen eines Risikokontakts oder einer Reise in ein Risikogebiet unter Quarantäne stünden. Bislang liegen jedoch keine Zahlen vor, wie viele Leute schweizweit in Quarantäne mussten – und wie viele davon dann auch tatsächlich positiv getestet wurden.