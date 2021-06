Alle Personen identifiziert - 6-jähriger Bub unter Todesopfern von Bivio

Am Samstag sind ein Segel- und Motorflugzeug in der Nähe voneinander abgestürzt.

Die Ermittlungen stehen erst am Anfang.

In der Albula-Region bei Bivio sind am Samstag ein Segelflugzeug und ein Motorflieger verunfallt.

Bei den Absturzopfer handelt es sich um drei Männer, eine Frau sowie einen Knaben. Piloten des Segelfliegers war ein 51-Jähriger, der im Kanton Zürich wohnhaft gewesen war. Die beiden lizenzierten Piloten des Motorflugzeuges, ein 72-Jähriger sowie ein 44-Jähriger, waren im Kanton Neuenburg wohnhaft. Die 41-jährige Frau sowie ihr 6-jähriger Sohn, beides französische Staatsangehörige, waren im Kanton Waadt wohnhaft. Das teilt die Kantonspolizei Graubünden am Mittwochmorgen mit.

Ermittlungen laufen

In Absprache mit der Bundesanwaltschaft hat die Staatsanwaltschaft Graubünden zusammen mit der Kantonspolizei Graubünden die ersten Ermittlungen durchgeführt. Am Sonntagabend hat die Bundesanwaltschaft die Verfahrensleitung übernommen. Durch die Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle SUST wird der Unfallhergang abgeklärt. Die Untersuchung zu den möglichen Unfallursachen ist aufwendig und wird voraussichtlich mehrere Monate in Anspruch nehmen.