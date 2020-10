Bülach ZH Personen mit Messer bedroht und geschlagen – Mann (39) verhaftet

Mehrere Personen mit Stichwaffe bedroht und geschlagen: Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, wurde am Samstag ein 39-jähriger Mann in Bülach verhaftet.

Am Samstag kam es in Bülach ZH zu einem Polizeieinsatz.

Am Samstag kurz vor 22 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass es an der Fangletenstrasse in Bülach ZH zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, hatte ein 39-jähriger Mann mit einer Stichwaffe gedroht, mehrere Personen geschlagen und bei einem Fahrzeug eine Scheibe eingeschlagen.