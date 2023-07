Partnerwahl: Mit einer tiefer Bildung sinkt die Chancen auf einen Partner

1 / 7 Wie funktioniert der Heiratsmarkt in der Schweiz? Pexels Viele Paare lernen sich in der Universität, am Arbeitsplatz oder über Freunde und Bekannte kennen. Auch Online-Plattformen helfen den Menschen, sich zu verlieben. Pexels Tendenziell sucht man jemanden, der einem ähnlich ist und die gleichen Interessen teilt. Und auch das Aussehen spielt eine Rolle, dazu kommt der Bildungsstand. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts In erster Linie suchen Schweizerinnen und Schweizer Personen, die ihnen ähnlich sind, aber auch auf den Bildungsstand wird geachtet.

Laut dem Zürcher Soziologieprofessor Jörg Rössel haben es Menschen aus den tiefsten Bildungsgruppen schwierig.

Frauen, die nach «unten» heiraten, haben oftmals Männer mit einem guten Lohn.

In wen wir uns verlieben, ist in erster Linie reiner Zufall. Die Forschung zeigt: Viele Paare lernen sich im näheren Umfeld kennen. «Tendenziell sucht man jemanden, der einem ähnlich ist, der denselben Humor hat, der dieselben Freizeitinteressen teilt oder ähnliche Familienvorstellungen hat», so Jörg Rössel, Soziologieprofessor und Direktor des Soziologischen Instituts der Universität Zürich, in einem Interview mit der NZZ.

Meistens ziehen sich gleichgesinnte Menschen schneller an. Ein gutes Beispiel ist gemäss Rössler die Attraktivität: «Personen, die in einer Partnerschaft leben, sind ungefähr ähnlich attraktiv.» Die Ansprüche an den Partner sind bei den Frauen laut Rössler gerade in Bezug auf den Status meistens etwas höher. Bei den Männern sei es die Attraktivität, die sie höher gewichten.

Schlechte Chancen für Menschen mit tiefer Bildung

«Studien zum Online-Dating zeigen, dass Frauen bei der Partnersuche tendenziell stärker auf die Bildung der Männer achten und sich einen Partner wünschen, der mindestens gleich gebildet ist wie sie selbst», so Rössler. Eine interessante Erkenntnis ortet Rössler in der tiefsten Bildungsgruppe, denn für die Menschen, die einzig die obligatorische Schule abgeschlossen haben, sei es auf dem Partnermarkt am schwierigsten.



Der Professor geht noch weiter: «Diese Personen haben die schlechtesten Chancen, überhaupt einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Und wenn sie heiraten, dann unter sich.» Ein anderes Bild zeige sich bei den Personen aus dem mittleren oder dem hohen Bildungssegment, da komme es auch zu gemischten Partnerschaften.

Frauen heiraten vermehrt nach «unten»

«Bei Paaren mit unterschiedlichen Bildungsniveaus sind es immer noch mehr Männer, die Frauen mit tieferer Bildung haben, als umgekehrt», sagt Rössler. Was aber laut ihm am Wachsen sei, seien Partnerschaften von Frauen, die Männer mit einer tieferen Bildung haben.

«Solche Partnerschaften scheinen heute normal zu sein und sie nehmen zu», so Rössler. Bei Frauen, die nach «unten» heiraten, spielt jedoch das Einkommen eine Rolle. Denn laut Rössler zeigen Studien, dass diese Frauen Männer haben, die trotzdem gut verdienen.