Ein Skateboarder wurde im Zuge einer Verkehrskontrolle in der Freien Strasse am 24. Mai 2019 festgenommen. Ein Zeuge hat die Szene mitgeschnitten. (Audio)

Am 24. Mai 2019 wurde Jefferson Mosquera in der Basler Einkaufsmeile Freie Strasse von einer Polizeipatrouille angehalten. Der dunkelhäutige 19-Jährige war verbotenerweise auf seinem Skateboard in der Fussgängerzone unterwegs. Als er von der Polizei angehalten wurde, zückte Jefferson sofort seinen Ausweis und wollte sich eine Zigarette anzünden. Der Polizist wollte ihm das verbieten und dann eskalierte die Situation .

Ihm wurde die Zigarette aus dem Mund genommen, Jefferson wurde verbal ausfällig und dann überwältigt und zu Boden gebracht. In der Folge wurde der junge Mann mit einem Spuckschutz in einen Kastenwagen der Polizei verfrachtet und übernachtete schliesslich in einer Zelle. Augenzeugen berichteten damals, dass am Ende über ein Dutzend Polizisten auf Platz waren. «Ich wurde schon oft kontrolliert, aber sowas hatte ich noch nie erlebt», gab der Baselbieter mit kolumbianischen Wurzeln zu Protokoll.