Neuhausen SH: Personensuche beim Rheinfall

Am Sonntag kam es zu einem Einsatz beim Rheinfall.

Am Sonntagmittag suchte die Schaffhauser Polizei zusammen mit der Rega eine Person beim Rheinfall. «Der Rega-Helikopter flog mehrmals im Tiefflug über den Rhein», sagt ein Leser. Weiter berichtet er, dass auch eine Drohne im Einsatz sei. Auch Taucher sind nun vor Ort. Wie ein weiterer Leser berichtet, sei die Polizei immer noch mit Booten auf dem Rhein am Suchen. «Den Rega-Heli sehe ich aktuell nicht, der ist in Richtung Rheinau geflogen.»