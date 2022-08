Kulturelle Aneignung vorgeworfen: Ursus und Nadeschkin

Am Dienstag wurde das Konzert des österreichischen Musikers Mario Parizek in der Zürcher Bar «Gleis» abgesagt. Der Grund dafür sei laut den Besitzern nicht die Rastas des Musikers an sich, sondern das Unwohlsein der Mitmenschen gewesen. Wie der «Tages Anzeiger» schreibt, wirft FDP-Kantonstrat Marc Bourgeois nun einen neuen Aspekt der Debatte auf: «Als Mitglied der kantonsrätlichen Kulturkommission will ich nicht, dass die kantonale Fachstelle Kultur Betriebe unterstützt, die Menschen ausgrenzt, und werde am Montag entsprechend aktiv werden», so Bourgeois auf Twitter. Auch das Migros-Kulturprozent solle sich Gedanken machen, fordert der Politiker. Das Kulturförderungsprogramm der Migros gehört zu den Unterstützern der Bar an der Zollstrasse.