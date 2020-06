«CS:GO»-Turnier

Perücken-Mogler crasht Frauenturnier

In Singapur hat sich ein Mann in ein «Counter-Strike»-Turnier nur für Frauen geschmuggelt. Sein Trick: Vor der Webcam trug der Gamer eine Perücke und eine Corona-Maske.

Die Welt des E-Sports ist manchmal ein Ort für Paradiesvögel. Aber so einen Vogel wie am «Legion of Valkyries»-Turnier findet man selten. Natürlich wird in Online-Spielen wie «Counter-Strike: Global Offensive» viel geschummelt. Im vorliegenden Fall wurde aber nicht wie gewohnt ein Programm installiert, das den Spieler beim Spielen unterstützt, sondern eine Perücke hat beim Mogeln ausgeholfen.



Das «Legion of Valkyries»-Turnier ist nämlich ein «CS:GO»-Turnier nur für Frauen in Singapur. Nach dem Motto: «Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg» schmuggelte sich auch ein Mann in das Frauenturnier. Im Internet ist es oft einfach, seine Identität zu verändern. Doch beim «Legion of Valkyries»-Turnier war Webcam Pflicht während der Spiele, weshalb Bartstoppeln auf den ersten Blick aufgefallen wären.