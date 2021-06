Präsidentenwahl : Perus Bevölkerung wählt zwischen Marxist und Rechtspopulistin

Der Dorfschullehrer Pedro Castillo tritt in Peru gegen Keiko Fujimori an. Es wird ein enges Rennen.

In Peru hat die Präsidentenwahl begonnen. Bei der Stichwahl am Sonntag trat der marxistische Dorfschullehrer Pedro Castillo gegen die Rechtspopulistin Keiko Fujimori an. Es zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen der politischen Extreme ab: In den jüngsten Umfragen lagen die beiden Bewerber fast gleichauf.