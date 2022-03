Alberto Fujimori (83) : Perus Ex-Präsident soll nun doch wieder freikommen

Er regierte das Land jahrelang mit eiserner Faust, wurde dann aber wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Der juristische Kampf um den Ex-Präsidenten Perus Fujimori geht nun in die nächste Runde.

Alberto Fujimori regierte Peru in den 1990er-Jahren.

Ein Gericht in Peru hat den Ex-Präsidenten Alberto Fujimori (83) freigesprochen.

Mehr als zehn Jahre vor Ablauf seiner Haftstrafe wegen Menschenrechtsverletzungen soll der frühere peruanische Präsident Alberto Fujimori freikommen. Das Verfassungsgericht des südamerikanischen Landes gab am Donnerstag einem Antrag statt, die Aufhebung einer Begnadigung Fujimoris zu annullieren – die Begnadigung tritt damit wieder in Kraft. Der damalige Präsident Pedro Pablo Kuczynski hatte den Ex-Staatschef an Weihnachten 2017 wegen dessen schlechten Gesundheitszustands aus humanitären Gründen begnadigt. Perus Oberster Gerichtshof stufte dies als verfassungswidrig ein und hob die Begnadigung im Oktober 2018 auf.