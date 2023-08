Frauen-WM: Fan spricht nach Plakat über Alisha Lehmann

Obwohl Alisha Lehmann an dieser WM bislang nicht über die Rolle der Ergänzungsspielerin gekommen ist, wird sie von den Fans in Neuseeland gefeiert. Beim Spiel gegen Neuseeland fielen zwei Stadionbesucher mit einem Plakat auf, das für Furore sorgte. Auf diesem war zu lesen: «Alisha Lehmann sign my belly so I can be seen on telley.» Auf Deutsch heisst das: «Alisha Lehmann, unterschreib meinen Bauch, damit man mich im TV sehen kann.»