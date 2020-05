Trinkwasserproben

Pestizid-Grenzwert um das 22-Fache überschritten

Ein Labor hat das Trinkwasser von zehn Gemeinden im Mittelland auf ein möglicherweise krebserregendes Pestizid untersucht. Neun Proben zeigen zu hohe Pestizidrückstände.

In Kappelen BE ist das Wasser 22mal zu stark belastet. «Das macht uns keine Freude. Das sind Stoffe, die nicht ins Trinkwasser gehören», sagt Gemeindepräsident Hans-Martin Oetiker. Die Gemeinde will handeln und baut eine neue Trinkwasserleitung ins Nachbardorf Worben BE.

Das Trinkwasser im Seeländer Dorf Kappelen BE ist massiv mit Pestizidrückständen belastet: In einer kürzlich genommenen Probe wurde bei einem Abbauprodukt von Chlorothalonil ein Wert von 2,2 Mikrogramm pro Liter gemessen. Der Grenzwert für solche Rückstände liegt bei 0,1 Mikrogramm. Das Kappeler Wasser ist also 22-mal zu stark belastet. Die SRF-«Rundschau» hat die Proben im Januar im landwirtschaftlich intensiv genutzten Mittelland genommen. Getestet wurde Wasser direkt ab Wasserhahn. So, wie es die Konsumenten täglich trinken.

Mehrere Proben deutlich über dem Grenzwert

Ein Schweizer Labor hat die Proben auf die zwei häufigsten Abbauprodukte (Sulfonsäure R417888 und Sulfonsäure R471811) des Pestizids Chlorothalonil untersucht. Das Fungizid wurde etwa im Getreide-, Gemüse- oder Weinanbau eingesetzt. Der Laborbefund: Bei neun von zehn Proben liegen die Rückstände bei mindestens einem Abbauprodukt über dem gesetzlichen Grenzwert. Neben Kappelen war das Wasser auch in Neuendorf (SO) und in Hendschiken (AG) besonders stark belastet. In beiden Dörfern ist zu viel Sulfonsäure R471811 im Trinkwasser. In Neuendorf 11-mal so viel und in Hendschiken rund 8-mal so viel wie erlaubt.