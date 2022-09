Lieferprobleme: Pestizide im Gras – Zürcher Cannabis-Pilotversuch droht Verzögerung

In einem Pilotprojekt will die Stadt Zürich gemeinsam mit der Uniklink erstmals legal Cannabis abgeben.

Strenge biologische Grundsätze

Ob es dann aber den ausgewählten Personen wirklich möglich sein wird, in der Stadt Zürich legales Cannabis zu erwerben, ist fraglich. Denn ein ähnliches Projekt in der Stadt Basel musste Mitte September gestoppt werden, nachdem im Cannabis geringe Spuren eines Pflanzenschutzmittels gefunden worden waren. Dieses ist nicht für den biologischen Anbau zugelassen – das Cannabis , das mit Lizenz des Bundesamtes für Gesundheit angebaut wurde, muss aber ausdrücklich nach biologischen Grundsätzen angebaut werden.

Von diesem Problem ist nun auch «Züri Can» betroffen, denn für das Projekt arbeitet die Stadt Zürich mit zwei Cannabislieferanten zusammen. Einer dieser beiden Lieferanten ist eben jener, dessen Cannabis in Basel durch den Pestizidtest gefallen ist. «Das ist auch für uns sehr einschneidend», sagt Barbara Burri, die Projektleiterin, gegenüber dem « SRF Regionaljournal ». Man sei im Gespräch mit dem Produzenten und schaue, was man beim Anbau verbessern könne.

Doch verunreinigtes Gras ist nicht der einzige Umstand, der den pünktlichen Start des Pilotprojekts in Frage stellt. Denn noch immer fehlt die Bewilligung des Bundes, die für die legale Abgabe von Cannabis erforderlich ist. Ob die Probandinnen und Probanden also im Herbst in der Stadt Zürich tatsächlich legal Gras kaufen können, ist derzeit fraglich. Ziel des Projekts ist laut den Verantwortlichen, die Auswirkungen eines regulierten Bezugs auf die Gesundheit und das Konsumverhalten zu erforschen.

Kiffen im Social Club

Die Drogen können in Apotheken, dem Drogeninformationszentrum der Stadt und in sogenannten Social Clubs bezogen werden. Die Social Clubs bilden demnach auch einen Treffpunkt zum Kaufen und Kiffen, mit ihnen will die Stadt auch Menschen erreichen, die die offiziellen Stellen eher meiden. Wann aber die ersten Social Clubs ihre Türen öffnen, ist in der momentanen Situation noch unklar.