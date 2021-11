Peta verkauft «Menschenleder» in Onlineshop Urban Outraged

Hieb gegen die Modebranche

Auf der Website von Urban Outraged sehen die Besucherinnen und Besucher ausschliesslich Kleidungsstücke, die scheinbar aus Menschen gemacht wurden. So kleben Zähne an Schuhsohlen, Nippel an Koffern und Ohren an Kleidern. Die Looks sind zwar gruslig, aber nicht echt. PETA will mit den makaberen Lederwaren ein Augenmerk auf die Verwendung des Materials in der Fashionbranche legen.