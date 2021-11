«Greenwashing» – Peta knöpft sich Luzerner Tiermesse vor und will diese verbieten

Peta fordert Messeverbot

Weiter wirft Kainz der Suisse Tier Greenwashing vor. «Die Messe versucht die Nutztierhaltung weiterhin zu legitimieren und will mit dieser Themensetzung die Tierhaltung als zukunftsfähige Industrie darstellen», erklärt sie und ergänzt: «Doch das ist sie nicht.» Laut Kainz versuchen solche Messen darüber hinwegzutäuschen, was in der Nutztierbranche wirklich stattfindet und das Tierleid schönzureden. Kainz sagt: «Für das Tierwohl und die Ökologie braucht es einen Kurswechsel hin zu veganer Ernährung und veganem Ökolandbau.»

Messe will Lösungsansätze bringen

«Die Nutztierbranche ist sich ihrer zentralen Rolle in der Ökologie durchaus bewusst», kontert Messeleiter Philipp Meier gelassen. In einer Abschaffung der Nutztiermesse sieht er aber keine nachhaltige Lösung, weil so eine Plattform wegfallen würde, um genau diese Themen anzugehen. «Wir nutzen die Suisse Tier, damit diese Thematik neutral und kontrovers diskutiert werden kann», sagt er. «So zeigen zum Beispiel Experten aus Forschung und Entwicklung, aber auch Produkthersteller an der Messe auf, welche Lösungsansätze sie haben.» Um Nutztierhalter für Umweltthemen zu sensibilisieren und die Lösungen einem möglichst grossen Publikum vorzustellen, eigne sich eine Messe besonders gut.