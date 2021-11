Peta spannt mit H&M für Co-Exist Story zusammen

Gestopft mit Blumen statt mit Federn

Wenig hält im Winter so warm wie Daunen. Doch je nach Hersteller stehen damit Lebendrupf oder Zwangsfütterung der Tiere im Zusammenhang. In der neuen Kollektion mit Peta gibt es bei H&M jetzt mit Flwrdwn eine Alternative aus Wildblumen. Aus den Blumen wird ein Zellulose - Material gewonnen, das statt Daunen in Jacken, gesteppte Taschen und Hosen gefüllt wird .