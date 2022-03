Blue Origin : Pete Davidson sagt Flug ins All mit Bezos-Rakete ab

«Saturday Night Live»-Star Pete Davidson wird nicht mit einer Rakete von Jeff Bezos ins All fliegen. Er könne sich dem Blue Origin-Flug nicht anschliessen – die genauen Gründe dafür wurden nicht angegeben.

1 / 8 Comedian Pete Davidson verzichtet auf einen Flug ins All. IMAGO/UPI Photo Der «Saturday Night Live»-Star sei nicht mehr in der Lage, sich den anderen fünf Passagieren des nächsten Blue Origin-Flugs anzuschliessen. imago images/ZUMA Wire Jeff Bezos (58) wollte Pete Davidson (28) in den Weltraum schicken. Instagram/jeffbezos

Darum gehts Jeff Bezos wollte Pete Davidson einen Flug in den Weltraum ermöglichen.

Dieser hat nun jedoch abgesagt.

Die Gründe der Absage sind unbekannt.

Der Comedian Pete Davidson (28) ist von einem kurzen Flug ins All nächste Woche mit einer Rakete von Jeff Bezos (58) zurückgetreten. Der «Saturday Night Live»-Star sei nicht mehr in der Lage, sich den anderen fünf Passagieren des nächsten Blue Origin-Flugs anzuschliessen, wie Bezos Raumfahrtunternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.

Anfang der Woche hatte das Unternehmen angekündigt, dass Davidson am vierten Flug von Blue Origin mit Passagieren teilnehmen würde. Dieser war für den kommenden Mittwoch geplant, wurde dem Unternehmen zufolge aber nun auf Dienstag verschoben.

Zwei Promis waren bereits mit Blue Origin im All

Davidson, der derzeit mit dem Reality-Star Kim Kardashian zusammen ist, wäre der dritte Prominente gewesen, der für den zehnminütigen Flug von West Texas an Bord einer automatisierten Kapsel von Blue Origin gegangen wäre. Der Schauspieler William Shatner und der ehemalige Footballstar und Fernsehmoderator Michael Strahan nahmen vergangenes Jahr an Flügen teil. Das Unternehmen sagte, es werde in den kommenden Tagen den Ersatz für Davidson bekannt geben. Den Ticketpreis für zahlende Passagiere hat das Unternehmen nicht bekannt gegeben.

Rapper Kanye West (44) würde sich derweil wohl freuen, wenn er Pete Davidson ins All schiessen könnte. Seit sich Kim Kardashian (41) vom Musiker Kanye West (44) scheiden liess, steht Pete nämlich ganz oben auf der Feindesliste des Rappers. In seinem neuesten Musikvideo zum Song «Eazy» begräbt Kanye eine Puppe, die dem neuen Freund seiner Ex gefährlich ähnlich sieht.