Bayer zieht Notbremse : Peter Bosz bei Leverkusen entlassen – Hannes Wolf übernimmt

Nach der klaren 0:3-Schlappe gegen Hertha Berlin haben die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen gehandelt und Peter Bosz entlassen. Ex-HSV-Coach Hannes Wolf übernimmt bis zum Saisonende.

Die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen haben reagiert und Peter Bosz mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der Bundesligist trennt sich darüber hinaus auch von den beiden Co-Trainern sowie dem Athletiktrainer. «Angesichts der fussballerischen Entwicklung in den vergangenen Wochen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Trennung von Peter Bosz nicht mehr zu umgehen ist», erklärt Sportgeschäftsführer Rudi Völler. Ausschlaggebend sei vor allem das Auswärtsspiel in Berlin gewesen. «Das 0:3 am Sonntag bei Hertha war bezeichnend. Wir haben es nicht geschafft, die sich wiederholenden Fehler abzustellen und in die Erfolgsspur zurückzukehren», so Völler weiter.