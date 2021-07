Erfolglose Beschwerde : Peter Hans Kneubühl blitzt vor Bundesgericht ab und bleibt verwahrt

Der Bieler Rentner Peter Hans Kneubühl bleibt verwahrt. Das hat das Bundesgericht entschieden.

Die Vorinstanz, das Berner Obergericht, habe dabei zu Recht eine «psychische Störung von erheblicher Schwere» bejaht, an welcher der Betroffene nach wie vor leide. «Das Obergericht durfte zudem von einer hohen Rückfallgefahr für weitere schwere Straftaten gegen Leib und Leben ausgehen.» Nicht zu beanstanden sei weiter, wenn die Vorinstanz auf eine Behandlungsunfähigkeit des Mannes geschlossen und den Eingriff in seine Grundrechte angesichts der Rückfallprognose als verhältnismässig erachtet habe, so die Bundesrichter.

Der als «renitenter Rentner» bekannt gewordene Peter Hans Kneubühl hatte sich am 8. September 2010 in seinem Haus verschanzt und auf Polizisten geschossen (s. Box); einen von ihnen verletzte er schwer am Kopf. Das Obergericht stellte 2013 fest, dass Kneubühl die Tatbestände der versuchten vorsätzlichen Tötung und der Gefährdung des Lebens erfüllt habe. Es erachtete ihn zum Tatzeitpunkt als schuldunfähig und ordnete eine stationäre Therapie an. Diese wurde jedoch 2018 wegen Aussichtslosigkeit aufgehoben; stattdessen ordnete das Regionalgericht Berner Jura-Seeland im März 2020 die Verwahrung des Mannes an. Das Berner Obergericht wies die dagegen erhobene Beschwerde am 11. Februar 2021 ab.