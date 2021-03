1 / 4 Peter Knäbel ist neuer Sportvorstand auf Schalke. Jürgen Fromme/firo Sportphoto/poolfoto/via....Christopher Neundorf/Kirchner-Media Der 54-Jährige freut sich auf diese Aufgabe. Er sagt: «Zusammen mit meinem Team will ich nun alles dafür tun, dass wir unsere Kräfte bündeln, um gemeinsam eine erfolgreichere Zukunft von Schalke 04 zu gestalten.» Guido Kirchner/dpa Schalke 04 steckt tief in der Krise. Der Abstieg ist wohl kaum noch abzuwenden. Guido Kirchner/dpa-Pool/dpa

Die Führungsfrage bei Schalke 04 ist gelöst. So hat der Aufsichtsrat des Clubs Peter Knäbel einstimmig zum neuen Vorstand Sport und Kommunikation bestellt. Der 54-Jährige, seit April 2018 als Technischer Direktor Nachwuchs und Entwicklung bei Königsblau tätig, war seit dem Ausscheiden von Jochen Schneider am 28. Februar bereits interimistisch Gesamtverantwortlicher Sport. Nach Schalke gekommen war der Mann, der in der Schweiz etwa als SRF-Experte oder ehemaliger technischer Direktor des FC Basels bekannt ist, vor drei Jahren vor allem als Chef der Knappenschmiede.

Mit der Ernennung Knäbels beende Schalke nach dem Aus von Jochen Schneider eine lange Suche nach einem Sportvorstand. Denn der 54-Jährige ist nicht die erste Wahl gewesen. Eigentlich hatte der Club geplant, sich mit Markus Krösche (derzeit RB Leipzig) neu aufzustellen. Es wurden gar schon Gespräche geführt. Diese endeten aber, als der Name Ralf Rangnick auf Schalke am 12. März publik wurde. Doch auch dieser sagte ab. Und so wurde es nun der SRF-Experte. Er komplettiert damit neben Alexander Jobst (Marketing) und Christina Rühl-Hamers (Finanzen) den dreiköpfigen Schalker Vorstand.