Peter Lauener verlässt nach einer Woche Kommunikationsagentur

Am Dienstag berichtet die «Berner Zeitung», dass aus dieser Zusammenarbeit nichts wird. Gegenüber der Zeitung bestätigt Geschäftsführerin Nicole Beutler, dass Lauener erst seit dem 9. Januar in einem Arbeitsverhältnis mit der Agentur stand. Weiter sagte sie: «Er hat sich entschieden, das Arbeitsverhältnis zu beenden.» Weitere Details wurden nicht genannt. So bleibt auch verborgen, ob Peter Lauener von der Agentur angestellt wurde oder ob er in einer Bürogemeinschaft auf eigene Rechnung gearbeitet hätte.