Überraschende Wende: In einer Dokumentation gibt der Erfinder Peter Madsen den Mord an der Journalistin Kim Wall zu. «Es ist meine Schuld, dass sie tot ist», zitieren skandinavische Medien aus der Serie. Der Journalist Kristian Linnemann hat 20 Stunden mit Madsen telefoniert, der eine Haftstrafe in einem Gefängnis absitzt.

Madsen wurde im April 2018 wegen Mordes an Kim Wall an Bord seines selbst gebauten U-Bootes verurteilt. Zuvor war er Ingenieur und Unternehmer. Am 10. August 2017 war Wall zu Recherchezwecken als Gast an Bord von Madsens UC3 Nautilus gegangen. Ihr verstümmelter Körper wurde am 21. August an einem Strand entdeckt, nachdem die Nautilus gesunken war.