Peter Madsen «Diese Flucht wird viele Jahre in Erinnerung bleiben»

Fall Madsen

Madsen war 2018 wegen Mordes an der schwedischen Journalistin Kim Wall an Bord seines selbstgebauten U-Bootes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hatte am Dienstagvormittag versucht, aus dem Gefängnis Herstedvester rund 15 Kilometer westlich von Kopenhagen auszubrechen. Einige hundert Meter von der Haftanstalt entfernt wurde er von der Polizei festgesetzt.