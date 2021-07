Attentat in Amsterdam - Kriminalreporter Peter de Vries ist tot

Journalist : Peter de Vries ist tot

Der niederländische Journalist Peter de Vries ist gestorben. Er ist in einem Spital den Verletzungen erlegen, die er sich bei einem Tötungsversuch am 6. Juli zugezogen hatte.

Der bekannte niederländische Investigativjournalist Peter de Vries ist laut Medienberichten nach dem Anschlag auf ihn gestorben. «Peter hat bis zuletzt gekämpft, aber er hat den Kampf verloren», erklärte seine Familie in einer vom Sender RTL am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung. Der 64-Jährige war vergangene Woche auf offener Strasse in Amsterdam niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden.

Noch ist unklar, wer hinter dem Attentat auf den Kriminalreporter steht. Zuvor hatte de Vries an einer TV-Sendung teilgenommen, in der er über den Fall «Seif Ahmed» sprach. Ahmed war ein Friseur, der 2019 im Beisein seiner 14 Monate alten Tochter umgebracht worden war.

De Vries hatte mächtige Feinde

Als auf Verbrechen spezialisierter Journalist hatte sich de Vries in der Vergangenheit mächtige Feinde geschaffen. So etwa den marokkanisch-stämmigen Schwerverbrecher Ridouan Taghi, der wegen seiner Verwicklung in mindestens zehn Morde in einem holländischen Hochsicherheitsgefängnis einsitzt.