Peter Simonischek: Der Schauspieler ist gestorben

Peter Simonischek hinterlässt drei Söhne

Peter Maria Simonischek wurde am 6. August 1946 in Graz geboren und wuchs im südoststeirischen Markt Hartmannsdorf auf. Dort war sein Vater Zahnarzt. Während seiner Zeit an der Technischen Hochschule in Graz, wo er ein Architekturstudium begann, entdeckte er die Schauspielkunst für sich. Er inskribierte sich an der Akademie für Musik und darstellende Kunst. Nach dem Ende seines Studiums war er in St. Gallen, Bern und in Düsseldorf engagiert.