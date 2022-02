Aktie auf Talfahrt – Peter Spuhler bereitet sich auf mögliche Verlagerung aus Belarus vor

Der Thurgauer Zugbauer hat ein Werk in Belarus. Das Land könnte bald an der Seite Russlands in den Krieg ziehen. Stadler-Chef Peter Spuhler geht nun Szenarien durch. An der Börse verliert die Aktie bis zu 10 Prozent.

1 / 4 Stadler-Chef Peter Spuhler lässt Züge auch in Belarus produzieren. Tamedia Wegen des Krieges in der Ukraine erwartet das Unternehmen bisher keine Zahlungsausfälle, wie Stadler am Montagmittag mitteilte. Tages-Anzeiger Der Zugbauer produziert auch in Belarus. Das Land könnte sich bald der Militärinvasion Russlands in die Ukraine anschliessen. Tages-Anzeiger

Darum gehts Stadler Rail erwartet bisher keine Zahlungsausfälle wegen des Krieges in der Ukraine.

Das Unternehmen hat ein Produktionswerk in Belarus.

Das Land könnte aber bald mit Russland in der Ukraine kämpfen.

Nun hält sich Stadler-Chef Peter Spuhler eine Verlagerung der Produktion in die EU als Option offen.

Stadler Rail will angesichts des Krieges in der Ukraine Klarheit zu seiner aktuellen Geschäftstätigkeit schaffen. Denn Stadler-Chef Peter Spuhler holt immer wieder millionenschwere Aufträge aus Osteuropa rein. Zudem lässt der Thurgauer Zugbauer in Belarus produzieren. Das Land könnte sich aber bald der Militärinvasion von Russland in die Ukraine anschliessen.

Wie Stadler am Montagmittag mitteilt, hat das Unternehmen bisher aber noch keinen Auftrag aus der Ukraine erhalten. «Zurzeit hat Stadler auch keine Aufträge aus Russland im Auftragsbestand und erwartet dementsprechend auch keine Zahlungsausfälle», heisst es weiter.

In der Vergangenheit hatte Stadler zwei kleinere Aufträge – elf Doppelstocktriebzüge und 23 Strassenbahnen – aus Russland abgewickelt. Deren Fahrzeugunterhalt erfolgt vor Ort.

Werk in Belarus

Bei Stadlers Produktion in Belarus soll es aufgrund der politischen Situation bisher keine Beeinträchtigung gegeben haben. Dennoch habe sich das Unternehmen auf verschiedene Szenarien und mögliche Sofortmassnahmen vorbereitet. So gebe es die Möglichkeit, zeitnah die Produktion aus Belarus in die EU zu verlagern.

Die aktuelle Produktionskapazität des Werks in Belarus beträgt weniger als zehn Prozent der gesamten Kapazität von Stadler. Zurzeit seien noch unter zwei Prozent des Auftragsbestands von rund 18 Milliarden Franken in Belarus in Abwicklung (siehe Box).

Mögliche Sanktionen verunsichern

«Als nicht regierungsnahes Unternehmen ist Stadler bisher von keinen Sanktionen betroffen», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Lage werde laufend beobachtet. «Sollten sich zukünftige Sanktionen und Embargos auf Stadler auswirken, setzt Stadler diese selbstverständlich konsequent um.»

Doch solange die möglichen Sanktionen nicht definiert und in Kraft gesetzt wurden, könnten konkrete Auswirkungen und Massnahmen nicht eingeschätzt und umgesetzt werden, so Stadler.

Aktienkurs auf Talfahrt

Turbulenzen erlebt Stadler aber schon jetzt an der Börse. Die Aktie des Unternehmens ist am Montag im Sinkflug. Zeitweise notierte der Kurs bei rund zehn Prozent im Minus und befand sich auf dem tiefsten Stand seit dem Börsengang 2019.

Die Anleger sehen bei Stadler hohe Risiken angesichts des Krieges in der Ukraine. So hat das Unternehmen etwa in Weissrussland seinen zweitgrössten Produktionsstandort.

Stadler produziert nahe Minsk Der Zugbauer Stadler mit Sitz im thurgauischen Bussnang baut seit acht Jahren in Fanipol, knapp 30 Kilometer ausserhalb der weissrussischen Hauptstadt Minsk, Züge und Strassenbahnen vorwiegend für den lokalen Markt sowie für die GUS-Region und weitere internationale Märkte. «Von den ursprünglich 1500 Mitarbeitenden wurden aufgrund der Auslastungssituation bereits in den letzten Monaten rund 300 Stellen reduziert», schreibt Stadler in einer Mitteilung vom Montagmittag.