Zürich: Peter Spuhler übernimmt Zürcher Traditionshotel Florhof

Das Hotel Florhof in der Zürcher Altstadt wurde verkauft.

Der ehemalige SVP-Nationalrat und CEO von Stadler Rail, Peter Spuhler, hat zusammen mit dem Unternehmer Silvio Denz das Hotel Florhof in Zürich übernommen. Denz ist Gründer des Luxusgüterunternehmens Lalique, das Wirtschaftsmagazin Bilanz zählt ihn zu den 300 vermögendsten Schweizern. Das in der Altstadt gelegene Traditionshotel Florhof ist aufgrund des Besitzerwechsels seit dem 22. Juli geschlossen, wie es auf der Website heisst. Über die nächsten Monate werde das Patrizierhaus aus dem 16. Jahrhundert renoviert und soll unter dem Lalique Brand als «Villa Florhof» Anfang 2024 wiedereröffnet werden.

Wie es in der Medienmitteilung der Lalique Group heisst, sind eine reduzierte Anzahl von 15 Suiten und Hotelzimmern in den oberen Etagen geplant, ein Restaurant im ersten Stock und eine Bar samt Terrasse, Lounge und Fumoir im Parterre. «Für mich ist dieser Kauf eine Herzensangelegenheit, bin ich doch unweit des Florhofs aufgewachsen und fühle mich der Gegend und dem prächtigen Haus verbunden», wird Peter Spuhler in einer Medienmitteilung vom Mittwoch zitiert.