An Bundesrat gerichtet - Petition für gratis Corona-Tests sammelt 100’000 Unterschriften in 15 Stunden

Per 1. Oktober sind Covid-Zertifikats-Tests in der Schweiz kostenpflichtig.

Innert knapp 15 Stunden sind über 100’000 Unterschriften zusammengekommen für eine Petition, die fordert, dass Covid-Zertifikats-Tests auch künftig gratis bleiben sollen. Die Initiantin Maja Balmer richtet sich in ihrem Schreiben direkt an den Bundesrat: «Ich fordere Sie auf, Tests weiterhin gratis anzubieten, genau so gratis, wie die Impfungen sind. Auf diese Weise wäre die neue Zertifikatspflicht annehmbar und eine Zweiklassengesellschaft vermeidbar.»