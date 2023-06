Petition für Mindestlohn in der Ostschweiz unterschrieben und eingereicht

Drei Ostschweizer Gewerkschaftsbunde reichten am Donnerstag eine Petition für einen Mindestlohn in der Ostschweiz ein.

Das ist passiert

Die Petitionsunterschriften wurden in den drei Kantonen St. Gallen, Thurgau und Appenzell Ausserrhoden gleichzeitig eingereicht. Am Donnerstag um zehn Uhr versammelten sich die Verantwortlichen mit der Unterschriftensammlung vor dem Regierungsgebäude am Klosterhof in St. Gallen. Darunter auch die St. Galler Gewerkschaftschefin und SP-Nationalrätin Barbara Gysi.