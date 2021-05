Aarau - Petition will nachts Tempo 30 auf allen Strassen in der Stadt

In Aarau soll in der Nacht zwischen 22 Uhr und 6 Uhr auf allen Strassen nur noch Tempo 30 g elten . D a s fordert die Gruppe Aarau Mobil in einer Petition. Das Hauptargument für die Umstellung sei der Lärm, sagt der Co-Präsident Erich Nikl aus zur «Aargauer Zeitung».

In der Online-Petition heisst es, dass der Verkehrslärm auf den stark befahrenen Strassen m i t Tempo 50 i n Aarau eine grosse Belastung für die Anwohne rinnen und Anwohner darstelle. Diese Belastung sei in der Nacht noch höher, so Niklaus. Basierend auf Daten von Versuchen in anderen Schweizer Städten wie Lausanne oder Fribourg , könnte die Lärmstörung bei einer Temporeduktion von 50 auf 30 km/h um rund drei Dezibel reduziert werden , so die Petitionäre .