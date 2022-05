Gegen sexuelle Belästigung: Petition will Schulmädchen-Outfits in Sexshops verbieten

Megan Fox in Schul- bzw. Cheerleaderuniform im Film «Jennifer’s Body». imago images/Mary Evans

Gegen Belästigung : Petition will Schulmädchen-Outfits in Sexshops verbieten

Eine Petition in Grossbritannien prangert den Verkauf von Uniformen in Sexshops an: Die Schuluniform sexualisiere junge Mädchen, die oft minderjährig sind.