1 / 8 Silvan Widmer will unbedingt einen Stammplatz. Ob er diesen erhält? freshfocus Sein ärgster Konkurrent ist wohl Kevin Mbabu. freshfocus Renato Steffen ist derzeit verletzt. Dennoch: Bei der EM wird er dabei sein. Ziemlich sicher. Marc Schumacher/freshfocus

Darum gehts Anfang Juni muss Nati-Coach Petkovic seinen Kader für die EM-Endrunde bekannt geben.

Viele Kaderplätze dürften in der Schweizer Startelf bereits feststehen.

Petkovic sagt: « Ich bin noch nicht soweit, dass ich jetzt den 23-Mann-Kader benennen kann. »

Vladimir Petkovic hat gute Laune. Vor dem Testspiel gegen Finnland (am Mittwoch ab 20.45 Uhr live bei uns im Ticker) wirkt er absolut happy. Am Dienstag auf der Pressekonferenz macht er Spässe und witzelt herum. Ein paar Beispiele gefällig? Bitteschön. «Was die Medien schreiben, interessiert mich überhaupt nicht. Man sollte nicht immer alles negativ sehen. Nicht alles schwarz malen. Ich habe zum Beispiel auch eine schwarze Atemschutzmaske und die ist super», so Petkovic mit einem Lachen. Auch schwärmt er übers Wetter und freut sich, dass er ohne Jacke zur PK kommen konnte. Auf die Frage, wer im Tor stehe, sagt er: «Ein Goalie wird im Tor stehen.»

Und ja, irgendwie ist seine gute Laune ja verständlich. Der Schweizer Nati gelang mit zwei Siegen der perfekte Start in die WM-Quali. Das Spiel gegen Finnland kann der Coach also super dazu nutzen, um Spieler zu testen. So hat Petkovic 23 Kaderplätze diesen Sommer für die EM zu vergeben. Auf den meisten Positionen im Kader und in der Wunsch-Startelf scheint sich der Nati-Coach bereits entschieden zu haben. Auch wenn er sagt: « Ich bin noch nicht soweit, dass ich jetzt den 23-Mann-Kader benennen kann. Ich nehme Schritt für Schritt. »

Daher stellt sich die Frage: Welche Nati-Stars haben ihren Kaderplatz sicher? Und welche müssen eventuell noch bangen? Wir wagen eine Prognose. Analysieren, wer um seinen Platz im Petkovic-Team bangen muss und wer wohl fix dabei ist.

Wie heissen unsere EM-Goalies?

Die Nummer 1 im Kasten der Nati ist seit Jahren fix an Yann Sommer vergeben. Der Gladbach-Goalie ist einer der besten Torhüter der Bundesliga. Wenn er sich nicht verletzt, wird er in wenigen Monaten seine dritte Endrunde als Stammkeeper absolvieren. Doch wer folgt hinter ihm? Da wird es spannend.

Yvon Mvogo kommt nach drei Spielzeiten auf der Leipziger Ersatzbank in dieser Saison nun zwar endlich auf Spielpraxis, war beim PSV Eindhoven zuletzt aber immer wieder für einen Patzer gut. Jonas Omlin konnte nach seinem Wechsel ins Ausland an die starken Leistungen beim FC Basel anknüpfen. Der Innerschweizer ist bei Montpellier ein sicherer Wert und weist im Ranking der Fachzeitschrift «L’Équipe» den viertbesten Notenschnitt aller Goalies der Ligue 1 auf. Aber da wäre auch noch Gregor Kobel. Der Stuttgart-Goalie darf sich durchaus auch Hoffnungen auf ein EM-Ticket machen. Nati-Luft schnuppern kann er bereits jetzt. Für das Finnland-Spiel wurde er nachnominiert, nachdem er im Sommer wegen einer familiären Angelegenheit frühzeitig abreiste.

Lediglich Aussenseiterchancen auf einen Posten als EM-Ersatzgoalie haben vermutlich David von Ballmoos (YB) und Marwin Hitz (Dortmund). Hitz’ Teamkollege Roman Bürki hatte seinerseits schon 2019 bekanntgegeben, der Nati nicht mehr als Backup-Keeper zur Verfügung zu stehen.

Wer schaut, dass wir keine Gegentore kassieren?

Während die Schweizer Nati in der letztjährigen Nations League teilweise mit einer Viererkette agierte, vertraute Petkovic in den Partien gegen Bulgarien und Litauen zweimal auf ein 3-4-1-2-System. Dabei bildete sich die Innenverteidigung jeweils aus dem Dreiergespann Nico Elvedi, Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez. Fabian Schär ist am Knie verletzt. Ob er zur EM wieder fit ist, ist unklar. Der Nati-Coach hofft darauf – und rechnet wohl mit seinem Abwehrchef. Rodriguez hat zwar seinen Stammplatz bei Torino verloren, ist in der Nati aber gesetzt und kann sowohl in der Innen- als auch in der Aussenverteidigung eingesetzt werden.

Ähnlich polyvalent einsetzbar wie Rodriguez ist auch dessen direkter Konkurrent Loris Benito, der sich trotz guten Leistungen bei Bordeaux an der EM auf der Ersatzbank wiederfinden dürfte. Eray Cömert (Basel) und Becir Omeragic (FCZ) werden den Kader wohl als weitere Innenverteidiger auffüllen. Und dann gibt es natürlich noch weitere Kandidaten. YBs Silvan Hefti zum Beispiel. Oder auch Jasper van der Werff (FCB), der derzeit mit der U-21 bereits EM-Luft atmet.

Wer kommt über die Flügel?

Mit am spannendsten ist bei der Nati die Besetzung der Aussenbahnen. Während beim 3:1-Erfolg gegen Bulgarien rechts Kevin Mbabu und links Steven Zuber spielte, bekamen beim 1:0-Sieg gegen Litauen Silvan Widmer und Ruben Vargas den Vorzug. Widmer ist sich bewusst, dass sein Kontrahent Mbabu einen Vorteil haben könnte, weil jener bei Wolfsburg in einer Topliga spielt «Natürlich hat man in einer Liga wie der Bundesliga einen höheren Spielrhythmus als in der Schweiz, doch am Ende entscheidet auch die Formkurve», meint er. Der FCB-Verteidiger fügt an, an seine Chance in der Nati-Startelf zu glauben. Und: «Ich nehme den Zweikampf mit Mbabu an.»

Auf dem linken Flügel spielte sich Mbabus Clubkollege Renato Steffen mit starken Leistungen bei Wolfsburg in den Vordergrund, fällt nun aber wegen einer Bänderverletzung für einige Wochen aus. Doch Petkovic hält viel von ihm. Er wird wohl dabei sein. Zuber schoss gegen Bulgarien ein Tor, kommt bei Frankfurt aber seit Monaten maximal zu Teileinsätzen. Vargas ist bei Augsburg jedoch ebenfalls kein unbestrittener Stammspieler. Zumindest gute Chancen auf einen Kaderplatz hat auch Jordan Lotomba, der sich bei Nizza durchsetzen konnte und zurzeit bei der U-21-Nati an der Junioren-EM als Führungsspieler vorangeht.

Wer wird im Mittelfeld kicken?

Dicht gedrängt ist es hier. Captain Granit Xhaka und Remo Freuler sind wohl für die Startelf gesetzt. Denis Zakaria wird als wertvollster Schweizer Spieler (Marktwert = 40 Millionen Euro) ebenfalls eine tragende Rolle im Team von Petkovic einnehmen. Liverpool-Crack Xherdan Shaqiri ist unabhängig von seiner Spielpraxis im Verein der Schlüsselspieler in der Offensive und kann sowohl auf der Nummer zehn als auch auf dem Flügel eingesetzt werden.

Djibril Sow und Admir Mehmedi dürfen sich des EM-Tickets ebenfalls vermutlich sicher sein. Bei Edimilson Fernandes gilt abzuwarten, ob er sich nach seiner auskurierten Bänderverletzung wieder bei Mainz etablieren kann. Die beiden YB-Akteure Michel Aebischer und Christian Fassnacht gelten wohl als Wackelkandidaten und könnten je nach persönlichem Formstand und Verletzungspech der anderen Anwärter den Sprung ins EM-Kader doch noch schaffen.

Und dann gibt es noch die jungen Wilden. U-21-Nati-Captain Kevin Rüegg beispielsweise. Der Hellas-Spieler ist vielseitig einsetzbar. Kann im Mittelfeld sowie als Rechtsverteidiger kicken. Oder Parmas Simon Sohm. Und natürlich Alexandre Jankewitz. Er feierte vor ein paar Wochen sein Debüt in der Premier League und überzeugte bisher an der U-21-EM.

Wer schiesst die Tore (und die Nati in den EM-Final)?

Haris Seferovic ist unter Petkovic im Sturm gesetzt. Neben dem Benfica-Angreifer kann sich auch Breel Embolo berechtigte Hoffnungen auf einen Stammplatz an der EM machen. Mario Gavranovic wird an der Euro wahrscheinlich als solide Alternative auf der Bank zur Verfügung stehen. « Ich schaue nicht, ob ich die Nummer eins, zwei oder drei in der Hierarchie der Stürmer bin. Ich gebe einfach mein Bestes. Und es ist ja auch so, dass es Spiele gibt, in denen es wichtig ist, wenn man von der Bank kommt und dann noch beispielsweise trifft », so Gavranovic.

Die beiden Schottland-Söldner Cedric Itten und Albian Ajeti wurden von Petkovic zuletzt nicht aufgeboten. Zumindest einer von beiden könnte jedoch trotzdem als Edeljoker mit an die Euro reisen. In der aktuellen U-21-Nati sind mit Andi Zeqiri, Felix Mambimbi und Dan Ndoye mehrere vielversprechende Stürmer dabei. Ob einer der drei schon in diesem Sommer den Sprung in die A-Nati schafft, ist jedoch eher unrealistisch. Keine Chance hat wohl ein Spieler wie Kemal Ademi. Der Mann, der auf einen Anruf von Petkovic wartet, spielt derzeit wohl einfach zu wenig gut in der türkischen Liga.