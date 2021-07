Bordeaux will Petkovic - «Petkovic hat einen laufenden Vertrag» – Fussballverband spricht Klartext

Verlässt Nati-Coach Vladimir Petkovic die Nati? Muss sich der Schweizerische Fussballverband einen neuen Trainer suchen? Möglich ist es. Geht es nämlich nach einem Bericht des des «Blick» , stand Nati-Coach Vladimir Petkovic an der diesjährigen Fussballeuropameisterschaft zum letzten Mal als Trainer für die Schweiz am Spielfeldrand.

Die Nati führte er in den Viertelfinal

Am Montagvormittag meldet sich der Schweizerische Fussballverband zu Wort. «Am Sonntagnachmittag hat sich der Sportdirektor von Girondins Bordeaux bei unserem Nati-Direktor Pierluigi Tami gemeldet und sein Interesse an unserem Nationalcoach kundgetan», teilt der Verband mit. Und: «Aktuell laufen Gespräche unter den involvierten Parteien. Fakt ist: Vladimir Petkovic hat einen laufenden Vertrag, der sich im Falle der Qualifikation für die WM automatisch bis Ende 2022 verlängert.»

Sollte Petkovic tatsächlich die Nati verlassen, müsste der Verband mitten in der WM-Qualifikation einen neuen Trainer finden. Petkovic trat seinen Posten beim SFV nach der WM 2014 an und beerbte damals Ottmar Hitzfeld. Der 57-Jährige ist der erfolgreichste Schweizer Nationaltrainer der Geschichte. An der EM, die zuletzt zu Ende ging, führte er die Schweiz in den Viertelfinal.