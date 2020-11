1 / 7 An Belgien haben die Schweizer besondere Erinnerungen: Im November 2018 gewann die Nati in Luzern nach einem 0:2-Rückstand am Ende noch 5:2 und qualifizierte sich für das Finalturnier in der Nations League. Urs Lindt/freshfocus Haris Seferovic erzielte an diesem Abend in Luzern drei Tore. Urs Lindt/freshfocus Jan Vertonghen, belgischer Nationalspieler und Clubkollege von Seferovic bei Benfica Lissabon, sagte am Mittwoch: «Seferovic ist ein super Stürmer, der auch am Wochenende für Benfica doppelt getroffen hat. Wir wollen es diesmal gegen die Schweiz besser machen.» freshfocus

Darum gehts Die Schweizer Nationalmannschaft testet am Mittwoch in Leuven gegen Belgien.

Danach stehen noch die Partien gegen Spanien und die Ukraine in der Nations League an.

Der Nati-Trainer muss deshalb rechnen, aber wie viel Lust haben die Spieler in Corona-Zeiten auf ein Testspiel?

Vladimir Petkovic musste in seiner Ära schon unterschiedliche Fähigkeiten in und rund um das Nationalteam meistern. Als an einer Video-Konferenz am Dienstag seine Worte zwischen Brüssel und der Schweiz irgendwo versickerten, kam eine weitere hinzu. So nahm der Nati-Trainer die Sache kurzerhand selbst in die Hand, wurde zum Techniker. Und voilà – mit Erfolg. Aber hat er nach fünf sieglosen Partien in Folge auch den Dreh raus, um die Nati zum Erfolg zurückzuführen?

Die Oktoberspiele liessen die Fans mit gemischten Gefühlen zurück. Die Nati lieferte gegen Spanien (0:1) einen Mix aus defensiver Stabilität, aber ohne Dynamik gegen vorne und gegen Deutschland (3:3) mit offensivem Schwung, aber fehleranfällig in der Abwehr. Fakt war: Die Nati verteilte zu viele Geschenke. Was löst so eine Serie an sieglosen Partien in einer Mannschaft aus?

Es gibt kein gutes Gefühl, wenn man nicht gewinnt Manuel Akanji

«Klar gibt das kein gutes Gefühl, wenn man nicht gewinnt und man hat mehr Selbstvertrauen nach Siegen», sagt Manuel Akanji. «Aber ich glaube, dass wir wegen der Art und Weise wie wir in diesen Spielen aufgetreten sind, trotzdem positive Dinge mitnehmen konnten.» Sei es aus dem Spiel gegen Spanien, wo man defensiv nicht viel zugelassen habe und gut mithalten konnte oder gegen Deutschland, wo man drei Tore geschossen, aber leider auch drei kassiert habe, führt der BVB-Innenverteidiger weiter aus. «Es hat immer ein bisschen gefehlt, aber wir wissen, dass wir solche Gegner schlagen können. Das müssen wir aber auch zeigen und das können wir jetzt hoffentlich.»

Die Nati will den Abstieg verhindern

Muss sie auch, sonst droht die Schweiz in der Weltrangliste abzurutschen, was einen Einfluss auf die Auslosung der WM-Qualifikation hat. Und nicht nur das. Die Nati muss auch erfolgreich spielen, um den Abstieg aus der League A in der Nations League zu verhindern. Ein solcher hätte weniger attraktive Gegner in der nächsten Kampagne zur Folge. Damit all das nicht passiert, braucht die Schweiz im Anschluss an Belgien aus den Spielen gegen Spanien (Samstag in Basel) und die Ukraine (Dienstag in Luzern) mindestens vier Punkte.

Machbar ist es. Das findet auch der Techniker Petkovic. In Belgien ist für ihn aber nicht nur die Technik wichtig. «Ich muss auch Mathematiker sein», sagt der Tessiner, der die Belastung mit drei Spielen in einer Woche steuern muss. «Ich muss ausrechnen, wer wie viele Minuten spielt und wann. Dazu kommen die unberechenbaren Momente dazu, die ein Umrechnen nötig machen. Wir wollen trotzdem auch in Belgien versuchen, ein gutes Resultat zu machen, um mit einem positiven Gefühl in die letzten zwei Spiele gehen zu können.»

Aber wie gross ist aktuell die Lust auf Testspiele bei den Nationalspielern? «Ich spiele immer gern gegen gute Gegner», so Akanji, der bei den Roten Teufeln gleich auf drei BVB-Mannschaftskollegen (Thomas Meunier, Thorgan Hazard und Axel Witsel) trifft und schon deshalb «Spass» hat. Von einer «Ehre», spricht Yvon Mvogo, die Nummer 2 der Nati im Tor in diesen November-Spielen, aber am Mittwoch wohl die Nummer 1, weil Stammgoalie Yann Sommer vermutlich eine Pause bekommt.