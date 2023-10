Schweizer Nati: So alarmierend ist die Bilanz von Nati-Trainer Murat Yakin

Beim 3:3 gegen Belarus liess die Nati in der laufenden EM-Quali bereits zum dritten Mal gegen einen eigentlich klar schwächeren Gegner Punkte liegen. Die Kritik an Nati-Trainer Murat Yakin wird lauter – nicht nur zu Unrecht, wie einige Zahlen und Beispiele zeigen.

Tieferer Punkteschnitt

Patzer gegen kleine Gegner

In den vergangenen Jahren hat sich die Nati eine Souveränität erarbeitet, dank der sie in Quali-Spielen gegen «einfachere» Gegner mit einer hohen Konstanz Siege eingefahren hat. In 24 Quali-Partien gegen vermeintlich kleinere Teams hat die Nati unter Petkovic nur dreimal Punkte liegen gelassen. Unter Yakin ist es gegen Belarus bereits zum vierten Mal passiert – im elften Spiel!

Klatschen gegen Top-Teams

Auch beim Blick auf die Bilanz gegen grosse Mannschaften hat Yakin im Vergleich zu Petkovic das Nachsehen. Unter seinem Vorgänger kassierte die Nati in 78 Spielen nur ein einziges Mal eine Niederlage mit mehr als zwei Toren Rückstand. An der EM 2021 setzte es im Gruppenspiel gegen Italien eine 0:3-Niederlage. Anders Yakin, der in seinen 27 Spielen schon zweimal eine Packung hinnehmen musste: Im Juni 2022 gab es in der Nations League gegen Portugal ein 0:4, ein halbes Jahr später folgte im WM-Achtelfinal gegen den gleichen Gegner eine 1:6-Abreibung.