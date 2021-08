Vladimir Petkovic verpatzt Debüt – Pleite gegen Clermont Foot

Am Sonntag hatte Vladimir Petkovic seine erste Partie als Bordeaux-Coach. Um 15 Uhr empfing der Ex-Nati-Coach mit Loris Benito in der Startelf den Aufsteiger Clermont Foot. Die Partie, sie endete für Petkovic enttäuschend. Gegen Clermont resultierte lediglich eine 0:2-Pleite. Mohamed Bayo schoss in der 82. Minute den ersten Treffer. Jodel Dossou traf in der Nachspielzeit.