Petra Gössi wird erste Schwyzer Ständerätin

Zentralschweiz : Wenige Überraschungen, aber eine strahlende Frau

In Nidwalden luchste die Mitte der SVP einen Nationalratssitz ab, in Luzern verlor die GLP einen Sitz an die SP. Und im Kanton Schwyz darf mit Petra Gössi (FDP) erstmals eine Frau ins Stöckli einziehen.