Best-of Doktor Sex

«Petting mit Stängelglace – ist das schädlich?»

Seit 2008 beantwortet Bruno Wermuth als Doktor Sex wöchentlich die dringendsten Fragen rund um Liebe, Beziehungen und Sex. Wir zeigen in einem Best-of die spannendsten Fragen unserer Leserinnen und Leser.

Antwort von Doktor Sex

Zweitens wird sich die Konsistenz des Eises in kürzester Zeit komplett verändern, so dass mit Flecken auf dem Bettzeug zu rechnen ist. Und schliesslich ist Vorsicht geboten mit dem Stängel, denn dieser kann zu Verletzungen in der Scheide führen. Aus all diesen Gründen würde ich euch deshalb den Gebrauch eines Kondoms empfehlen.