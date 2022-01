Liesberg BL – Peugeot reisst Stahlseil von Felsfang aus und rammt Steinmauer

Hier ereignete sich der Unfall. Der Felsfang ist am Strassenrand und schützt den Verkehr, sollten sich Steine aus der Felswand lösen.

Am Sonntag kam es in Liesberg BL zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Autofahrer kam gegen 8.30 Uhr mit seinem Peugeot von Laufen BL herkommend auf der Delsbergerstrasse von der Fahrbahn ab. Dies teilte die Baselbieter Polizei am Nachmittag mit. Der Grund dafür sei noch unklar. Der Mann überfuhr mit allen vier Rädern den erhöhten Randstein und wollte bremsen, verwechselte aber die Pedale und trat aufs Gas, wie es weiter heisst.