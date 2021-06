Über 400 Stimmberechtigte - Pfäffiker Jugend bodigt Musikverbot – «Es ist ein Riesenerfolg»

Die Jugend von Pfäffikon ZH wehrte sich gegen bestimmte Punkte in der überarbeiteten Polizeiverordnung – und das erfolgreich. Am Montagabend waren über 400 Stimmberechtigte zur Gemeindeversammlung gekommen, darunter ungewöhnlich viele junge Personen. «Die Stimmung war wie bei einem Fussballspiel, es wurde geklatscht und applaudiert», erzählt ein junger Erwachsener, der vor Ort war.

«Jugend ist nicht unpolitisch»

Mit dem Einzug ins Viertelfinale und dem Entscheid der Gemeindeversammlung hatte Dominic Täubert gleich doppelte Freude. Er hatte auf Social Media dazu mobilisiert , an die Gemeindeversammlung zu gehen und das Verbot zu verhindern. «Es ist ein Riesenerfolg, dass wir das Verbot so überdeutlich abgelehnt haben», sagt der Politiker der Jungen EVP. Mit dem EM-Spiel sei eine Mobilisierung schwierig gewesen. Umso grösser sei seine Freude.

Dank eines Antrags auf der Versammlung habe man sogar noch mehr erreicht, als ursprünglich gedacht war. «Nicht nur das Verbot wurde verhindert, sondern auch die Nachtruhe noch reduziert.» Das Resultat sei ein Zeichen dafür, dass sich die Jugend eine Stimme verschaffen könne und sich engagiere, wenn es notwendig ist. «Die jungen Menschen sind definitiv nicht so unpolitisch, wie man ihnen nachsagt.» Gibt es jetzt eine grosse Party mit Musik am See? Nein, so etwas sei nicht geplant. «Dafür haben wir den Sieg der Schweizer Nati umso mehr gefeiert», so Täubert.