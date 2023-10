Pfäffikon SZ: Lenker (27) setzt Auto in Baumstrunk und landet auf Dach

Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, kam es am Freitagabend in Pfäffikon zu einem Selbstunfall. Ein 27-jähriger Fahrzeuglenker sei um 17.50 Uhr mit seinem Auto in Begleitung eines 23-Jährigen auf der St.-Meinrad-Strasse bergwärts unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve sei das Fahrzeug neben die Fahrbahn geraten, mit einem Baumstrunk kollidiert und habe sich dann überschlagen.