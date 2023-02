Pfaffnau: Arbeiter treffen bei Erdsondenbohrung auf Gas

Unterirdische Überraschung: Bei einer Erdsondenbohrung in St. Urban bei Pfaffnau LU stiess man auf Gas. Dieses wird nun kontrolliert in einem Feld verbrannt.

1 / 4 Das Gas wird kontrolliert nun in einem Feld abgebrannt. News-Scout Zuvor war das Gas nach dem Austritt entzündet worden und ein Container in Brand geraten. News-Scout Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. News-Scout

Darum gehts In St. Urban ist bei einer Erdsondenbohrung Gas ausgetreten.

Das Gas wurde sicherheitshalber entzündet und wird derzeit in ein benachbartes Feld geleitet, wo es kontrolliert abbrennt.

Wie lange das kontrollierte Abbrennen dauern wird, ist offen – die Grösse der Gasblase ist derzeit unbekannt.

Mitten auf einem Feld in St. Urban (Gemeinde Pfaffnau LU) schiessen meterhohe Flammen aus dem Boden. Grund für das Feuer ist eine Erdsondenbohrung, bei der man am Montagnachmittag auf Erdgas gestossen ist. Das Gas wurde sicherheitshalber nach dem Austritt entzündet, wobei ein Container in Brand geriet.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Pfaffnau Roggliswil brachten das Feuer unter Kontrolle und errichteten anschliessend eine Leitung ins benachbarte Feld. «Dort wird das Gas nun kontrolliert abgebrannt», erklärt Marco Blättler, stellvertretender Feuerwehrinspektor des Kantons Luzern. Dies, damit sich das Gas nicht willkürlich im Quartier verteilen kann.

Bewohner evakuiert

Als weitere Massnahmen wurde ein Teil des Quartierstroms ausgeschaltet sowie zwei Liegenschaften in unmittelbarer Nähe des Bohrlochs vorsorglich evakuiert. «Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten in der Nacht noch nicht in ihre Häuser zurückkehren», so Blättler. Sie seien selbstständig bei Verwandten und Bekannten untergekommen. Am Dienstagvormittag werde die Situation durch Spezialisten neu beurteilt. Denn auch neben dem Bohrloch würden noch geringe Mengen an Gas ausströmen. «Es sind daher genaue Messungen erforderlich, ehe man die Häuser wieder freigibt.» Verletzt wurden weder Menschen noch Tiere.

Auch am Dienstag schiessen Flammen aus dem riesigen Bunsenbrenner. Wie lange das kontrollierte Feuer noch brennt, ist unklar. «Wir wissen momentan nicht, wie gross die Gasblase ist», sagt Blättler. Er verweist auf einen identischen Fall letzte Woche im benachbarten Langenthal BE, wo das Abbrennen des Erdgases mehrere Tage in Anspruch nahm.

Aktivier jetzt den Bern-Push!

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb